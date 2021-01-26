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    «Працює евакуатор»: на столичних вулицях з’явились попередження для водіїв

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    До дорожніх знаків 3.34 &laquo;Зупинку заборонено&raquo; додадуть таблички&nbsp;&laquo;Працює евакуатор&raquo; - «Працює евакуатор»: на столичних вулицях з’явились попередження для водіїв
    До дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» додадуть таблички «Працює евакуатор»
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Комунальники вже встановили 44 відповідні таблички в центрі Києва

    Дорожні знаки «Зупинку заборонено» на київських вулицях доповнюють табличками «Працює евакуатор».

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

    Комунальники вже встановили 44 відповідні таблички на вулицях Хрещатик, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Михайлівській, поблизу Європейської площі.

    Всього ж до дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» додадуть близько 300 табличок, які нагадуватимуть водіям, що в зоні дії таких знаків здійснюється евакуація припаркованих транспортних засобів.

    Водіїв закликають лишати авто лише на відведених для цього локаціях.

    Нагадаємо, що стосовно порушників правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки вживають заходів реагування.

    Отримати штраф та/або опинитися на штрафмайданчику можна за паркування на:

    • проїжджій частині в другому ряду;
    • тротуарі;
    • залізничних переїздах;
    • трамвайних коліях;
    • мостах та шляхопроводах;
    • пішохідному переході (і ближче 10 метрів до нього);
    • газонах;
    • смугах громадського транспорту;
    • велодоріжках та велосмугах;
    • перехрестях;
    • виїзді з прилеглих територій;
    • безпідставно на місцях для осіб з інвалідністю;
    • якщо запарковане авто значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

    У 2018 році було прийнято закон, який дозволяє штрафувати водіїв неправильно припаркованих авто, а ті, що суттєво перешкоджають дорожньому руху – переміщати на штрафмайданчики.

    Теги: Київ водій ПДР автомобіль парковка
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