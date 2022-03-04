Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)

Маріуполь тримається, не дивлячись ні на що

«Миротворці» принесли з собою тільки горе...

Мешканці Маріуполя, як і вся Україна, вже дев'яту добу боронять рідну землю.

На жаль, місто дуже постраждало від обстрілів російських окупантів.

Місцеві жителі зробили безліч фото, які служитимуть доказами у майбутніх судових справах проти Росії.

Місто відбудується!

Нагадаємо, захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь.

Маріуполь вже дев'ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк Азов, ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.