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    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)

    Маріуполь тримається, не дивлячись ні на що - Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Маріуполь тримається, не дивлячись ні на що
    фото з соцмереж

    «Миротворці» принесли з собою тільки горе...

    Мешканці Маріуполя, як і вся Україна, вже дев'яту добу боронять рідну землю.

    На жаль, місто дуже постраждало від обстрілів російських окупантів.

    Місцеві жителі зробили безліч фото, які служитимуть доказами у майбутніх судових справах проти Росії.

    Місто відбудується!

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    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, захисники Маріуполя відбили вже четверту атаку зі східного та західного напрямків. Ми знищили кілька одиниць бронетехніки. Ворог відступив для перегрупування та відновлення атаки на Маріуполь.

    Маріуполь вже дев'ятий день бореться з російською ордою. Постійно тривають важкі бої. Проте захисники міста мужньо б’ються з переважаючими силами ворога. Полк Азов, ЗСУ, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, територіальна оборона, СБУ, інші силові структури та мешканці міста не впускають російські колони в місто.

    Теги: Маріуполь окупанти ЗСУ війна обстріл #stoprussia
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    Наслідки «визволення» Маріуполя (фото)