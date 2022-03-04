Херсонці продовжують чинити опір окупантам (відео)
Загарбники відключили мобільні мережі
Триває дев'ятий день повномасштабного вторгнення росії.
Загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.
Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.
«Передайте всім, що Херсон - це Україна. Продовжуємо говорити з тими козлами і казати їм СЛАВА УКРАЇНІ!» розповів місцевий мешканець Сергій Павлюк.
Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.
«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.