Херсонці продовжують чинити опір окупантам (відео)

Місто не здається!

Загарбники відключили мобільні мережі

Триває дев'ятий день повномасштабного вторгнення росії.

Загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

«Передайте всім, що Херсон - це Україна. Продовжуємо говорити з тими козлами і казати їм СЛАВА УКРАЇНІ!» розповів місцевий мешканець Сергій Павлюк.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.