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    Події в Україні

    «Окупанти, додому!». Мелітополь повстав проти російської агресії (відео)

    Жителі Мелітополя з 1 березня кожного дня виходять на акцію протесту проти російських окупантів - «Окупанти, додому!». Мелітополь повстав проти російської агресії (відео)
    Жителі Мелітополя з 1 березня кожного дня виходять на акцію протесту проти російських окупантів
    фото: news.mspravka.info

    Попри те, що зараз Мелітополь тимчасово окупований, жителі демонструють, що місто залишається українським

    У Запорізькій області тривають акції протесту проти російської окупації. У Мелітополі місцеві жителі четвертий день поспіль виходять на масовий мітинг. Вони вийшли на вулиці, щоб зупинити захоплення міста росіянами, пише місцеве видання Наш Місто.


    Мелітопольці зібралися на площі Перемоги о 12:00. Попри заборону окупантів, тисячі жителів міста вийшли на мітинг й сьогодні, 4 березня.

    Після збору на площі містяни пройшлися проспектом з прапорами України. Люди співали українські пісні та скандували патріотичні заклики: «Окупанти, додому», «Слава Україні», «Мелітополь – Україна», «Путін х*йло», «Мелітополь вставай», «Ганьба», «Слава Україні! Героям Слава!».

    Такі мітинги у місті проводитимуть кожного дня. Учасники акції закликають жителів міста виходити та приєднуватись до них.

    Попри те, що зараз Мелітополь тимчасово окупований, жителі демонструють, що місто залишається українським.

    Нагадаємо, у Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду.

    Раніше, мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти.

    Також, безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя.

    Крім того й херсонці продовжують чинити опір окупантам.

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    Теги: Росія окупанти війна агресія протест українці Україна Запорізька область
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    «Окупанти, додому!». Мелітополь повстав проти російської агресії (відео)