«Окупанти, додому!». Мелітополь повстав проти російської агресії (відео)

Жителі Мелітополя з 1 березня кожного дня виходять на акцію протесту проти російських окупантів

Попри те, що зараз Мелітополь тимчасово окупований, жителі демонструють, що місто залишається українським

У Запорізькій області тривають акції протесту проти російської окупації. У Мелітополі місцеві жителі четвертий день поспіль виходять на масовий мітинг. Вони вийшли на вулиці, щоб зупинити захоплення міста росіянами, пише місцеве видання Наш Місто.





Мелітопольці зібралися на площі Перемоги о 12:00. Попри заборону окупантів, тисячі жителів міста вийшли на мітинг й сьогодні, 4 березня.

Після збору на площі містяни пройшлися проспектом з прапорами України. Люди співали українські пісні та скандували патріотичні заклики: «Окупанти, додому», «Слава Україні», «Мелітополь – Україна», «Путін х*йло», «Мелітополь вставай», «Ганьба», «Слава Україні! Героям Слава!».

Такі мітинги у місті проводитимуть кожного дня. Учасники акції закликають жителів міста виходити та приєднуватись до них.

Попри те, що зараз Мелітополь тимчасово окупований, жителі демонструють, що місто залишається українським.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули пропаганду.

Раніше, мешканці Мелітополя вийшли на масовий мітинг за Україну. Їх обстріляли окупанти.

Також, безоружні українці зупиняють російські війська поблизу Мелітополя.

Крім того й херсонці продовжують чинити опір окупантам.







