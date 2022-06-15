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    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)

    &laquo;Йєллоустоун&raquo; &ndash; перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року - Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    «Йєллоустоун» – перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року
    фото: АР

    Йєллоустоун готувався до святкування свого 150-річчя

    Через рекордні зливи рівень води в річці Йєллоустоун в американському штаті Монтана досяг рекордного рівня. Через це, вперше за 34 роки всі входи в Єллоустонський національний парк були закриті.

    Як повідомляє Reuters, весь парк, що охоплює частини Вайомінга, Монтани та Айдахо, залишиться закритим для відвідувачів, у тому числі для тих, хто забронював житло та кемпінг, принаймні до середи, оскільки чиновники перевірять пошкодження доріг, мостів та інших об’єктів.

    Закриття відбулося, коли Йєллоустоун готувався до святкування свого 150-річчя, а місцеві громади, які сильно залежали від туризму, розраховували на відновлення після обмежень на поїздки через Covid-19 протягом останніх двох років.

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    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)
    фото: АР

    «Йєллоустоун» – перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року. Він є одним із найвідвідуваніших парків у США – щороку до заповідника приїжджають майже 3 млн людей. На його території функціонують дев’ять готелів, магазини, АЗС, музеї та безліч кемпінгів. Бронювати житло на літо тут треба за кілька місяців наперед.

    Нагадаємо, у Туреччині в місті Анкара 11 червня був потужний буревій. Злива перетворила вулиці на ріки, а сильний вітер виривав дерева та зривав дахи. Внаслідок негоди загинув 27-річний чоловік.

    Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди та шукають постраждалих. На вулицях міста працюють понад 3 тис. людей.

    Теги: США стихійні лиха музеї рятувальники парк вітер буревій літо
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    Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)