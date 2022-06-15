Найвідоміший парк США закрили через аномальну зливу (фото)

» – перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року

« Йєллоустоун » – перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року

Йєллоустоун готувався до святкування свого 150-річчя

Через рекордні зливи рівень води в річці Йєллоустоун в американському штаті Монтана досяг рекордного рівня. Через це, вперше за 34 роки всі входи в Єллоустонський національний парк були закриті.

Як повідомляє Reuters, весь парк, що охоплює частини Вайомінга, Монтани та Айдахо, залишиться закритим для відвідувачів, у тому числі для тих, хто забронював житло та кемпінг, принаймні до середи, оскільки чиновники перевірять пошкодження доріг, мостів та інших об’єктів.

Закриття відбулося, коли Йєллоустоун готувався до святкування свого 150-річчя, а місцеві громади, які сильно залежали від туризму, розраховували на відновлення після обмежень на поїздки через Covid-19 протягом останніх двох років.

«Йєллоустоун» – перший у світі національний парк, його було засновано в березні 1872 року. Він є одним із найвідвідуваніших парків у США – щороку до заповідника приїжджають майже 3 млн людей. На його території функціонують дев’ять готелів, магазини, АЗС, музеї та безліч кемпінгів. Бронювати житло на літо тут треба за кілька місяців наперед.

Нагадаємо, у Туреччині в місті Анкара 11 червня був потужний буревій. Злива перетворила вулиці на ріки, а сильний вітер виривав дерева та зривав дахи. Внаслідок негоди загинув 27-річний чоловік.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди та шукають постраждалих. На вулицях міста працюють понад 3 тис. людей.