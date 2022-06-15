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    Думки вголос

    Про економічні реформи та їх доречність саме зараз

    • Юрій Богданов

      радник Голови у Дніпропетровській ОДА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українцям варто готуватись до фінансових потрясінь - Про економічні реформи та їх доречність саме зараз
    Українцям варто готуватись до фінансових потрясінь
    фото: glavcom.ua

    Росія ще донедавна випереджала Україну за рівнем економічної свободи

    Щоб принципово краще підготуватися до війни – не на 10% краще, як це могло бути, якщо рахувати реалістично, а на 100% краще – треба було мати ВВП 1 трільйон доларів (а не трохи більший за 200 мільярдів), бюджет загальний 400 (а не 50), і військовий бюджет хоча б 25-30, а не 10.

    Але не склалося, бо коли навіть Росія проводила економічні реформи – а основні реально були проведені з 1992 до 1994 та з 1999 до 2004 – ми займалися якоюсь маячнею. У підсумку Росія ще донедавна випереджала Україну за рівнем економічної свободи, за рівнем захисту інвестицй та вважалася менш корумпованою з точки зору роботи з бізнесом. І це була об'єктивна картина, на жаль.

    Про це зараз неприємно згадувати, так. Але Росія накопичувала свій потенціал в тому числі за рахунок більше ефективних реформ, проведених 25 років тому. І справа не тільки в нафті та газі. Практично кожного року в період з 2000 до 2013 Росія зростала швидше України. В тому числі в переробній промисловості. Про неспівставний рівень іноземних інвестицій говорити не буду. Можна по переліку компаній, які зачиняють свої виробництва в Росії зараз, зрозуміти, скільки їх там відкрило виробництва.

    Наскільки неспівставно в ці роки фінансувалася армія (так, в Росії дуже багато крадуть, але ми до 2014 року тільки роззброювалися), ВПК чи наука навіть згадувати не хочу. Це фізично боляче.

    Так, «дякуємо» бажанню Путіна залишитися при владі, десь з 2011 рівень економічної свободи почав стрімко деградувати, а іноземні інвестори почали ще до окупації Криму втрачати ентузіазм щодо російського ринку. І тому Росія підішла до 2022 року економічно слабшою, ніж була 10 років тому. Але все ще має запас міцності. І ВВП в мінімум 2 трильйони доларів (а є оцінки і в 3-3,5).

    Те, що економіка Росії залишає в злиднях десятки мільйонів росіян – наслідок їх безмежної корупції та викревленого перерозподілу багатства в бік наближених до Путіна олігархів та державного апарату. Але масив ресурсу все одно неспівставний.

    Польщі, щоб досягти трильйону (за паритетом купівелної спроможності), знадобилося 20 років. Це при всіх вливаннях з ЄС та США. При ВЧАСНО проведених реформах. Багато яких ми не провели досі.

    Це до питання, чи є економічні реформи зараз «начасі». Чи є спрощення умов роботи бізнесу начасі. Так, зараз це важливо як ніколи.

    Так, ця війна коли-небудь закінчиться. І бігти свій військовий марафон, озброюватися та підвищувати обороноздатність треба за щось. І без «економічного дива» нам ніколи не впоратися. Фізично не вистачить грошей та виробничого ресурсу.

    А, і так, для особливо обдарованих читачів. Принципово краще підготуватися – це не рити окопи. Це – мати авіацію, наприклад.

    Джерело: блог Юрія Богданова

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    Теги: ЄС росія окупанти США економіка марафон бюджет армія війна ВВП Україна наука окупація #stoprussia
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    Про економічні реформи та їх доречність саме зараз