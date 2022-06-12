У столиці Туреччини пронісся буревій: є жертви (фото, відео)

Випало 28 кілограмів опадів на квадратний метр

В Анкарі 11 червня був потужний буревій. Злива перетворила вулиці на ріки, а сильний вітер виривав дерева та зривав дахи. Внаслідок негоди загинув 27-річний чоловік. Про це інформує Anadolu Agency.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди та шукають постраждалих. На вулицях міста працюють понад 3 тис. людей.

У Анкарі 11 червня розпочалася сильна злива. Вулиці міста перетворилися на річки, тож вода затопила будинки та несла за собою автомобілі. Дощові потоки також заповнили підземні переходи та спричинили транспортний колапс на окремих вулицях.

Негода супроводжувалася сильним вітром. Він обривав лінії електропередач, ламав дерева та зривав з будівель дахи. Подекуди дерева падали на припарковані автівки. В деяких будинках повибивало вікна та пошкодився фасад.

Внаслідок буревію загинув чоловік

Повінь знесла 27-річного Ілкая Їгіта, який працює водієм маршрутки в реабілітаційному центрі. Спершу його оголосили зниклим безвісти.

У район скерували 44 пошуково-рятувальні групи разом із пожежною службою Анкари. Через якийсь час їм вдалося знайти тіло загиблого обабіч дороги серед гілок та води. Його доставили до Інституту судової медицини.

Заступник міністра внутрішніх справ Ісмаїл Чатаклі заявив, що повідомили ще про одного зниклого безвісти. Наразі пошуки чоловіка тривають.

«Транспорт нашого громадянина знайшли у потоці води під час повені. Пошуково-рятувальні роботи тривають під координацією Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини», – зазначив Чатаклі.

Злива затопила приблизно 300 будинків та вулиць

Чатаклі розповів, що через негоду до рятувальників надійшло 2217 повідомлень. Найбільше постраждалі зверталися з районів: Чанкая, Кечіорен, Єнімахалле, Мамак, Гельбаші.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, після 14:30 в Анкарі випало 28 кілограмів опадів на квадратний метр. Найсильніші опади були в районі Чанкая.

«Загалом було надіслано 2217 повідомлень. Це в основному підтоплення, падіння дерев, зірвані дахи, пошкодження транспортних засобів тощо», – зауважив Чатаклі.

Він додав, що негода вирувала й в 40 населених пунктах навколо Анкари. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

«Є три людини з легкими травмами, які звернулися до лікарень самотужки. Однак вони не загрожують життю», – зазначив Чатаклі.

Мер Анкари Мансур Яваш розповів про наслідки буревію: