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    США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд

    ЗСУ отримають протикорабельні ракетні установки Harpoon - США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд
    ЗСУ отримають протикорабельні ракетні установки Harpoon
    фото з відкритих джерел

    Планують передати більше ракет для систем залпового вогню

    Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

    Пакет допомоги можна розділити на дві категорії: передача надлишкових засобів із запасів США та іншої зброї, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеці України – окрема програма, затверджена Конгресом.

    США планують передати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

    Також очікується, що США передадуть протикорабельні ракетні установки Harpoon наземного базування, про що повідомляло агентство Bloomberg, а також захищені радіостанції і засоби нічного бачення.

    Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

    Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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    Теги: росія окупанти США НАТО зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд