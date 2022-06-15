США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд

Планують передати більше ракет для систем залпового вогню

Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Пакет допомоги можна розділити на дві категорії: передача надлишкових засобів із запасів США та іншої зброї, яку фінансує Ініціатива сприяння безпеці України – окрема програма, затверджена Конгресом.

США планують передати більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

Також очікується, що США передадуть протикорабельні ракетні установки Harpoon наземного базування, про що повідомляло агентство Bloomberg, а також захищені радіостанції і засоби нічного бачення.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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