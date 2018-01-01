Ніч гніву у Львові після розстрілів на Майдані: з’явились фото, які ніколи не публікувались

У ніч на 19 лютого 2014 року у Львові відбувся небачений сплеск насильства

Опубліковані фото, які ніколи раніше не виносились на публічний загал, що стосуються подій у ніч на 19 лютого 2014 року у Львові. Тоді у місті відбувся небачений сплеск насильства. Люди захоплювали будівлі силових відомств, били вікна, двері, палили документи. Ті події отримали назву «Ніч гніву». Через нічні події постраждали будівлі



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Фото: Роман Тузяк Ніч гніву у Львові

У ніч на 19 лютого 2014 року у Львові відбувся небачений сплеск насильства

Опубліковані фото, які ніколи раніше не виносились на публічний загал, що стосуються подій у ніч на 19 лютого 2014 року у Львові. Тоді у місті відбувся небачений сплеск насильства. Люди захоплювали будівлі силових відомств, били вікна, двері, палили документи. Ті події отримали назву «Ніч гніву».

Через нічні події постраждали будівлі Львівської обласної держадміністрації, міліцейського главку, казарми та пропускний пункт частини внутрішніх військ, Галицького відділку міліції, обласного управління СБУ, головного управління Міністерства доходів і зборів.

Фото були опубліковані користувачем Романом Тузяком у Facebook.

«Ці фото ніколи і ніде не публікувались. Вони зроблені на наступний день після масових розстрілів на Майдані, які відбулись рівно чотири роки тому, 18 лютого 2014 року. Власне, ці фото є добрим застереженням для наших можновладців, що може трапитись, коли закінчується справедливість. Тому не варто гратись з вогнем», - написав у мережі Тузяк.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).