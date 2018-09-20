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    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС

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    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС

    На знімках можна побачити провінційні міста і пейзажі країни, яка тільки стала частиною Європи

    Британський фотограф Марк Пауер зробив знімки Польщі відразу після вступу країни до Євросоюзу.

    Про бажання вступити в ЄС Польща заявила на початку 1990-х. На реалізацію задуманого пішло десять років - поляки отримали членство тільки в 2004 році.

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    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС
    Обшарпані будинки та старий громадський транспорт. Як виглядала Польща до вступу в ЄС

    «Здавалося, що польська фотографія застрягла в році десь 1970-м: в країні випускали або фотокниги про Голокост, або альбоми зі знімками лісів і озер. Це була не та Польща, яку я бачив з вікна автомобіля», - говорить фотограф.

    На знімках Марка можна побачити провінційні міста і пейзажі країни, яка тільки стала частиною Європи.

    Джерело: Gazeta.ua

    ЄС Польща
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