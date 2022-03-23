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    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)

    Це не локація з фільму жахів, це Харків сьогодні... - Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Це не локація з фільму жахів, це Харків сьогодні...
    фото: Олексій Мужчина

    Місто намагається жити навіть у таких умовах

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Вже місяць Харків живе в ситуації, коли кожної миті може прилетіти бомба і знищити будь-який будинок.

    Як в таких умовах живуть люди? «Главком» отримав фото з Харкова. На них можна побачити метро, Барабашово та зруйнований університет і наслідки потрапляння бомби у поліклініку МВС.

    На світлинах з метро видно, що люди вже налаштувались на довге проживання. У вагонах висять речі, на платформі розкладені палатки. Дехто намагається працювати.

    Автор усіх фотографій − Олексій Мужчина.

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    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)
    фото: Олексій Мужчина

    Нагадаємо, внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок. Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, передає «Главком».

    За його словами, велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля.

    Також суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста, зокрема, теплові мережі, водопостачання та каналізація.

    Теги: Харків росія МВС окупанти метро війна Україна речі водопостачання будинок інфраструктура місто окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)