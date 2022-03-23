Перший місяць війни. Як живе Харків (фоторепортаж)

Це не локація з фільму жахів, це Харків сьогодні...

Місто намагається жити навіть у таких умовах

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Вже місяць Харків живе в ситуації, коли кожної миті може прилетіти бомба і знищити будь-який будинок.

Як в таких умовах живуть люди? «Главком» отримав фото з Харкова. На них можна побачити метро, Барабашово та зруйнований університет і наслідки потрапляння бомби у поліклініку МВС.

На світлинах з метро видно, що люди вже налаштувались на довге проживання. У вагонах висять речі, на платформі розкладені палатки. Дехто намагається працювати.

Автор усіх фотографій − Олексій Мужчина.

Нагадаємо, внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок. Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, передає «Главком».

За його словами, велику частину зруйнованих будинків доведеться зводити з нуля.

Також суттєвих втрат від бомбардувань зазнає інфраструктура міста, зокрема, теплові мережі, водопостачання та каналізація.