Український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна

З 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів

Український снайпер ліквідував окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідомила його донька Мирослава Регінська в соцмережі Вконтакте.

Додамо, що Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник Російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

В Україні Гіркін обвинувачується у теоризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів і оголошений у розшук.

Український офіцер Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі повідомив, що з 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів.

Він відзначив: «Тесть «Гіркіна» Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний «Ситий», який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України».

Колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) обурюється тим, що Росія втрачає час і можливості у війні з Україною.