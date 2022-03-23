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    Події в Україні

    Український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна

    Український снайпер знищив тестя командира бойовиків Стрєлкова - Український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна
    Український снайпер знищив тестя командира бойовиків Стрєлкова
    фото: @Shtirlitz53

    З 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів

    Український снайпер ліквідував окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідомила його донька Мирослава Регінська в соцмережі Вконтакте.

    Додамо, що Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник Російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

    В Україні Гіркін обвинувачується у теоризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів і оголошений у розшук.

    Український офіцер Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі повідомив, що з 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів.

    Він відзначив: «Тесть «Гіркіна» Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний «Ситий», який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України».

    Колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) обурюється тим, що Росія втрачає час і можливості у війні з Україною.

    Теги: росія окупанти війна Україна Вконтакте снайпер окупація #stoprussia
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    Український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна