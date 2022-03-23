Москва видворяє американських дипломатів

РФ оголосила американських дипломатів персонами нон грата

У середу, 23 березня, МЗС Росії вручило представнику дипломатичної місії США в Москві список американських дипспівробітників, яких РФ оголосила «persona non grata». Про це повідомляє МЗС Росії.

Оголошені персонами нон грата американські дипломати будуть видворені з РФ.

МЗС Росії зазначило, що такий крок є відповіддю на висилку Вашингтоном дипломатів постпредставництва Росії при ООН у Нью-Йорку, а також російського співробітника секретаріату.

«Американській стороні жорстко заявлено, що будь-які ворожі дії США проти Росії отримають рішучу та адекватну відповідь», - йдеться в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі викрило 45 російських шпигунів, які працюють на відповідні спецслужби країни-агресора, прикриваючись дипломатичним статусом у посольстві Росії в Варшаві.

Польська спецслужба передала список із 45 осіб до міністерства закордонних справ Польщі і рекомендувала оголосити усіх їх персонами нон-грата, депортувавши в Росію.

Додамо, що 18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина.

Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.