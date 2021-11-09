42-річна українка перемогла у світовому конкурсі краси (фото)

Олена Мороз має не тільки красу, але й чотири вищі освіти

Олена Мороз стала переможницею Woman of the Universe-2021

Львів'янка Олена Мороз здобула перемогу в одному з найавторитетніших конкурсів краси в світі Woman of the Universe-2021. Про це повідомили на сторінці конкурсу в Facebook.

Жінка підкорила журі не тільки своєю красою, а й розумом, добротою і небайдужістю до інших людей.

«Я дуже пишаюся нашою Оленою! Вона дійсно заслуговує цієї грандіозної перемоги. У ній гармонійно поєднуються всі ті риси, якими повинна володіти жінка, гідна честі: мудрість, благородство, доброта, підтримка і допомога іншим, відчуття соціальної відповідальності…», – заявила національна директорка і організаторка «Місіс Всесвіт-Україна» Уляна Оксенюк.

На конкурсі Олена Мороз презентувала проєкт, який покликаний рятувати життя: йдеться про національну ініціативу «Ділюся дорогою», у рамках якої Олена пропагує безпечне та відповідальне кермування, аби люди, які обирають альтернативні види транспорту (велосипед, скутер, моноколесо) були захищеними і не боялися за свої життя.

Конкурс краси проходив в Софії, Болгарія.

Раніше 42-річна львів’янка здобула титул «Жінка Всесвіту-України 2021».

Красуня має чотири вищі освіти, понад 17 років працює в медицині. Виховує двох дітей та захоплюється спортом.

Нагадаємо, раніше українку визнали найгарнішою мамою Європи.

Читайте також: