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    42-річна українка перемогла у світовому конкурсі краси (фото)

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    Олена Мороз має не тільки красу, але й чотири вищі освіти - 42-річна українка перемогла у світовому конкурсі краси (фото)

    Олена Мороз має не тільки красу, але й чотири вищі освіти

    Фото: facebook.com/EasternEurope.Mr

    Олена Мороз стала переможницею Woman of the Universe-2021

    Львів'янка Олена Мороз здобула перемогу в одному з найавторитетніших конкурсів краси в світі Woman of the Universe-2021. Про це повідомили на сторінці конкурсу в Facebook.

    Жінка підкорила журі не тільки своєю красою, а й розумом, добротою і небайдужістю до інших людей.

    «Я дуже пишаюся нашою Оленою! Вона дійсно заслуговує цієї грандіозної перемоги. У ній гармонійно поєднуються всі ті риси, якими повинна володіти жінка, гідна честі: мудрість, благородство, доброта, підтримка і допомога іншим, відчуття соціальної відповідальності…», – заявила національна директорка і організаторка «Місіс Всесвіт-Україна» Уляна Оксенюк.

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    На конкурсі Олена Мороз презентувала проєкт, який покликаний рятувати життя: йдеться про національну ініціативу «Ділюся дорогою», у рамках якої Олена пропагує безпечне та відповідальне кермування, аби люди, які обирають альтернативні види транспорту (велосипед, скутер, моноколесо) були захищеними і не боялися за свої життя.

    Конкурс краси проходив в Софії, Болгарія.

    Раніше 42-річна львів’янка здобула титул «Жінка Всесвіту-України 2021».

    Красуня має чотири вищі освіти, понад 17 років працює в медицині. Виховує двох дітей та захоплюється спортом.

    Нагадаємо, раніше українку визнали найгарнішою мамою Європи.

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    Теги: конкурс Львів Болгарія жінка конкурс краси
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    42-річна українка перемогла у світовому конкурсі краси (фото)