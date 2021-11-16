Переможниці «Міс Україна-2021» із Вінниччини не відкривають візу: деталі скандалу

Олександру Яремчук не приймають навіть на зустріч у посольство

Дирекція конкурсу «Міс Україна» вже направила лист до консула з проханням посприяти в отриманні документу

Переможниця «Міс Україна – 2021» Олександра Яремчук, яка родом з Вінниччини, може не потрапити на міжнародний конкурс краси, який проведуть у Пуерто-Рико. Дівчині не дають американську візу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через те, що конкурс «Міс світу» відбуватиметься в Пуерто-Рико, в’їзд туди лише за візами США. Але наразі українську красуню не приймають навіть на зустріч у посольство. Організатори не можуть зрозуміти, чому: чи через пандемію, чи через те, що колись Олександрі відмовили у в’їзді до Америки.

Дирекція конкурсу «Міс Україна» вже направила лист до консула з проханням посприяти в отриманні документу. Бути в Пуерто-Рико треба уже за тиждень.

Якщо візове питання переможниці не вирішиться, замість неї поїде не віцеміс, в якої також немає візи, а володарка титулу «Міс International – 2021» – вінничанка Ольга Шамрай. У неї з документами все гаразд.

Раніше повідомлялося, що переможниця конкурсу краси «Міс Україна» Олександра Яремчук веде активне життя у соцмережах.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

Також українку визнали найгарнішою мамою Європи.