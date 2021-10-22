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    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси

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    Дівчина публікує багато фото з мандрівок - «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    Дівчина публікує багато фото з мандрівок
    фото Олександра Яремчук/Instagram

    Стрічка дівчини в мережі рясніє фотографіями у купальнику

    Переможниця конкурсу краси «Міс Україна» Олександра Яремчук веде активне життя у соцмережах. Зокрема, дівчина на сторінці Instagram публікує чимало фото, на яких висвітлює свої хобі та спортивні захоплення. А також демонструє своє лакшері-життя. А ще в Олександри, як і належиться учасницям конкурсу краси, дуже багато світлин у купальнику.

    Яремчук часто запрошують на зйомки, тож в її соцмережі багато кадрів з професійних фотосесій. Дівчина часто подорожує, про що свідчать фотографії, а також займається спортом.

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    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси
    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси

    Яскравий фінал конкурсу «Міс Україна» відбувся 21 жовтня у столичному Палаці «Україна», де дорогоцінну корону з білого золота отримала Олександра Яремчук.

    Нагадаємо, 15 жовтня у Києві відбувся грандіозний фінал конкурсу «Міс Україна Всесвіт – 2021». Корону й звання «Міс Україна Всесвіт – 2021» отримала Анна Неплях.

    До слова, киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021.

    Також, українку визнали найгарнішою мамою Європи.

    Теги: Україна конкурс краси
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    «Міс Україна»: що відомо про переможницю конкурсу краси