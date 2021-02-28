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    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)

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    ротестувальники звинуватили Росію та Китай у підтримці військового перевороту у М'янмі - Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)

    ротестувальники звинуватили Росію та Китай у підтримці військового перевороту у М'янмі

    Фото: foreignpolicy.com

    Поліція неодноразово відкривала вогонь по учасникам акцій проти військової адміністрації

    Багатолюдні протести проти уряду військових, що прийшов до влади у результаті заколоту тривають у різних містах Мʼянми. З цієї країни надходять суперечливі повідомлення щодо кількості загиблих.

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    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)
    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)
    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)
    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)
    Принаймні семеро демонстрантів загинули під час протестів у Мʼянмі (фото)

    Як пише Reuters, під час протестів загинуло щонайменше 7 протестувальників, є поранені.

    У місті Янгон поліція використовувала електрошокери, сльозогінний газ та постріли в повітря, щоб розігнати мітингарів. Потім у протестувальників почали стріляти. Агентство пише, що місцеві ЗМІ показують кадри з вулиць, де на тротуарі є сліди крові. Лікар анонімно повідомив, що один чоловік загинув після того, як йому вистрілили у груди. Ще одна жінка померла, ймовірно, від серцевого нападу, після того, як поліцейські застосували електрошокери під час протесту вчителів, повідомили її дочка та колега.

    У місті Давей поліція також відкрила вогонь, внаслідок чого загинули троє людей та декілька отримали поранення. Видання The Guardian повідомляє про щонайменше 20 поранених у Давеї. ЗМІ також повідомляють про двох загиблих у місті Мандалай. Представники поліції та військової влади не коментували інформацію щодо загиблих.

    Протестувальники звинуватили Росію та Китай у підтримці військового перевороту у М'янмі.

    Протягом лютого демонстранти не раз виходили на вулиці міст та містечок М'янми, висловлюючи протест проти військового перевороту, який стався у країні 1 лютого, та вимагаючи звільнення лідера країни Аун Сан Су Чжи та інших затриманих. 20 лютого у Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю, внаслідок чого загинуло двоє цивільних осіб.

    Теги: Росія ЗМІ Китай протест М'янма поліція звільнення
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