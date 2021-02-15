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    У світі

    У М’янмі на тлі протестів майже повністю відключили інтернет

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    У М&rsquo;янмі на тлі протестів майже повністю відключили інтернет - У М’янмі на тлі протестів майже повністю відключили інтернет
    У М’янмі на тлі протестів майже повністю відключили інтернет

    Військова техніка також з'явилася на вулицях багатьох міст у неділю

    У М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

    За даними порталу NetBlocks, інтернет доступний всього на 14% території країни.

    У свою чергу, Reuters повідомляє, що в неділю, 14 лютого, силовики відкрили вогонь по протестуючих у столиці північного штату Качин, місті Мічина. Військова техніка також з'явилася на вулицях багатьох міст у неділю.

    1 лютого 2021 року збройні сили М’янми ввели надзвичайний стан терміном на рік і змістили керівництво країни. Військові затримали президента Він М'їна і лідера правлячої партії Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом обіймає посаду державного радника.

    У ході військового перевороту тимчасовим президентом М’янми був призначений командувач збройними силами старший генерал Мін Аунг Хлайн.

    75-річній Аун Сан Су Чжі було офіційно пред’явлено звинувачення у правопорушенні, пов’язаному з незаконним імпортом портативних радіостанцій, і суд виніс рішення про її двотижневий тимчасовий арешт.

    Незвичне обвинувачення було висунуто і президентові Ван М'їну, який проводив зустрічі з виборцями під час передвиборної кампанії в розпал пандемії Covid-19. За твердженням військової влади, він порушив закон про ліквідацію надзвичайних ситуацій.

    Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Нагадаємо, хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

    Протести у неділю проходять на тлі блокування військовими доступу до інтернету.

    Теги: суд інтернет військові надзвичайний стан військова техніка міст
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