У М’янмі на тлі протестів майже повністю відключили інтернет

Військова техніка також з'явилася на вулицях багатьох міст у неділю

У М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

За даними порталу NetBlocks, інтернет доступний всього на 14% території країни.

У свою чергу, Reuters повідомляє, що в неділю, 14 лютого, силовики відкрили вогонь по протестуючих у столиці північного штату Качин, місті Мічина. Військова техніка також з'явилася на вулицях багатьох міст у неділю.

1 лютого 2021 року збройні сили М’янми ввели надзвичайний стан терміном на рік і змістили керівництво країни. Військові затримали президента Він М'їна і лідера правлячої партії Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом обіймає посаду державного радника.

У ході військового перевороту тимчасовим президентом М’янми був призначений командувач збройними силами старший генерал Мін Аунг Хлайн.

75-річній Аун Сан Су Чжі було офіційно пред’явлено звинувачення у правопорушенні, пов’язаному з незаконним імпортом портативних радіостанцій, і суд виніс рішення про її двотижневий тимчасовий арешт.

Незвичне обвинувачення було висунуто і президентові Ван М'їну, який проводив зустрічі з виборцями під час передвиборної кампанії в розпал пандемії Covid-19. За твердженням військової влади, він порушив закон про ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

Протести у неділю проходять на тлі блокування військовими доступу до інтернету.