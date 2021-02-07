У М’янмі військові заблокували Instagram, Twitter та Facebook

Самі військові ситуацію поки офіційно не прокоментували ситуацію

У компанії Facebook військових закликали відновити зв’язок і дати людям можливість спілкування з родичами та друзями й отримувати важливу інформацію

Військові, які прийшли до влади у М’янмі в результаті перевороту, розпорядилися заблокувати на території країни соцмережі Instagram Twitter та Facebook на невизначений термін.

Про це повідомляє BBC.

Один з найбільших провайдерів у М’янмі – норвезька компанія Telenor – підтвердила, що отримала від військових вказівку закрити доступ до соціальних мереж на невизначений термін.

Провайдер зазначив, що вважає такий крок надмірним і таким, що порушує права людини, тож доніс цю точку зору до військових.

Самі військові ситуацію поки офіційно не прокоментували ситуацію. AFP з посиланням на документ, справжність якого не підтверджена, повідомляє, що рішення про блокування обґрунтовано смутою, яку нібито вносять в суспільство ці сервіси.

Раніше «заради забезпечення стабільності» в країні заблокували Facebook.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

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