Хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми

Законодавчі, адміністративні та судові повноваження країни передаються головнокомандувачу збройними силами М’янми

У М’янмі після військового перевороту був призначений тимчасовий президент країни.Ним став командувач збройними силами старший генерал Мін Аунг Хлайн.

Про це повідомляє Irrawaddy.

Колишній генерал У Мьінт Све був призначений військовими віцепрезидентом для представлення збройних сил в уряді, очолюваному Національною лігою за демократію (НЛД).

«Законодавчі, адміністративні та судові повноваження країни передаються головнокомандувачу збройними силами відповідно до ст. 418 Конституції 2008 року, яку підтримується військовими, до тих пір, поки не будуть вжиті заходи проти (ймовірних порушень) перевірки та (затвердження) списків виборців», – йдеться в заяві.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік.

Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив арешт політичних лідерів М'янми. Він закликав дотримуватися демократичних норм і вирішувати розбіжності за допомогою діалогу.