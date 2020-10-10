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    У Хабаровську розігнали антиурядовий протест

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    За даними журналістів, один з протестувальників втратив свідомість, після того, як на нього з кийками напали ОМОНівці, ще одному чоловіку зламали носа - У Хабаровську розігнали антиурядовий протест
    За даними журналістів, один з протестувальників втратив свідомість, після того, як на нього з кийками напали ОМОНівці, ще одному чоловіку зламали носа

    На акцію підтримки Фургала 10 жовтня зібрались приблизно 500 протестувальників

    У російському місті Хабаровськ правоохоронці вперше за три місяці розігнали протест на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Всього затримали 25 людей. Про це пише «Новая газета».

    За даними мерії Хабаровська, на акцію підтримки Фургала 10 жовтня зібрались приблизно 500 протестувальників. «Деякі учасники встановили намети, однак поліцейські почали вимагати прибрати їх. Після цього правоохоронці та ОМОН почали облаву. Серед протестувальників на заході був глава місцевого штабу Олексія Навального Олексій Ворсин, який поширив відео розгону», – йдеться у повідомленні.

    За даними журналістів, один з протестувальників втратив свідомість, після того, як на нього з кийками напали ОМОНівці, ще одному чоловіку зламали носа.

    Також на акції були присутні декілька неповнолітніх хлопців. За їхніми словам, співробітники ОМОНу змусили їх стати на коліна, лупцювали по обличчю та морально принижували.

    Нагадаємо, 11 липня люди у Хабаровську вийшли на наймасовіший мітинг за останні 30 років на підтримку губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його арештували 9 липня за звинуваченням в організації замахів і вбивств бізнесменів у середині 2000-х років. Також люди не погоджуються з новим очільником регіону, який приїхав з Москви.

    Головним гаслом мітингу стала фраза «Свободу Фургалу!». Люди ішли також з портретами губернатора та плакатами з написами «Я/Ми Фургал», «Фургала додому», «Він не давав єдиноросам красти, свободу Фургалу!».

    Однак досі учасників протестів не чіпали, правоохоронці лише патрулювали територію біля місця акції. За три місяці кількість людей, що виходили на протести поменшала ㅡ з десятків тисяч до п'яти сотень.

    Росія протест
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