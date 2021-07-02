Принцеса Діана. Портретна галерея Лондона показала унікальні фото

Коли Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році, до її персони було прикуто багато уваги

Коли Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році, до її персони було прикуто багато уваги

1 липня Леді Ді могла б відсвяткувати свій 60-й день народження

В Національній портретній галереї Лондона зібрано понад 50 унікальних фотографій принцеси Діани, яка є однією з найбільш обговорюваних фігур у королівській родині.

1 липня Леді Ді могла б відсвяткувати свій 60-й день народження.

Коли Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році, до її персони було прикуто багато уваги. В період дуже плідної роботи папараці був зроблений портрет для Vanity Fair у 1997 році, сфотографував Діану Маріо Тестіно.

1981 рік став переломним у житті Діани Спенсер. 29 липня відбулася її весілля з принцом Чарльзом, за подією спостерігали 3,5 тисячі гостей і 750 млн телеглядачів з усього світу.

1982 року в сім'ї принца Чарльза та Діани Спенсер народжується їхній первісток – принц Вільям. Дитина стає другою в черзі на престол.

За роки кар'єри кінорежисер і фотограф Девід Бейлі зробив десятки портретів, яким надавав особливого значення. Одну з найбільш вдалих своїх фото художник зробив у 1988 році.

Після розлучення з принцом Чарльзом Діана прагнула й далі працювати з благодійними організаціями, брати участь в різних кампаніях з міжнародних і гуманітарних питань. У січні 1997 року вона відвідала Анголу, щоб підтримати кампанію Червоного Хреста щодо заборони протипіхотних мін. Для фото Леді Ді позує на частково розчищеному мінному полі.

Додамо, що рівно 60 років тому, 1 липня 1961, народилася Діана Спенсер – перша дружина принца Чарльза – старшого сина її Величності Єлизавети ІІ. За своє коротке життя леді Ді встигла стати люблячою матір’ю для двох синів (принца Вільяма та Гаррі) та улюбленицею британців.

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