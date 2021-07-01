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    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)

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    Сад з пам'ятником принцесі Діані буде відкрито для відвідування безкоштовно з п'ятниці, 2 липня - Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Сад з пам'ятником принцесі Діані буде відкрито для відвідування безкоштовно з п'ятниці, 2 липня
    Фото: PA Media / Dominic Lipinski

    Сад, де встановили статую принцеси Діани, був одним із найулюбленіших місць її відпочинку, коли вона там жила

    Британські принци Вільям і Гаррі відкрили у саду Кенсінгтонського палацу пам’ятник принцесі Вельській Діані, якій 1 липня могло б виповнитися 60 років.

    Як повідомляє BBC, на церемонії серед запрошених гостей був також присутній брат Діани – Чарльз Спенсер.

    У Кенсінгтонському палаці заявили, що сад, де встановили статую принцеси Діани, був одним із найулюбленіших місць її відпочинку, коли вона там жила.

    Нині у саду висадили понад 4000 квітів. Зазначається, що сад буде відкрито для відвідування безкоштовно з п'ятниці, 2 липня, відповідно до годин роботи Кенсінгтонського палацу.

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    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)
    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)

    Як відомо, рівно 60 років тому, 1 липня 1961, народилася Діана Спенсер – перша дружина принца Чарльза – старшого сина її Величності Єлизавети ІІ. За своє коротке життя леді Ді встигла стати люблячою матір’ю для двох синів (принца Вільяма та Гаррі) та улюбленицею британців.

    Її ласкаво називали Леді Ді, принцесою людських сердець, народною «королевою». Завдяки невимушеній елегантності та фотогенічності Діана незрідка перетворювала пересічні світлини папараці на шедеври, гідні прикрашати обкладинки глянцевих журналів.

    Детальніше читайте у матеріалі: Королева сердець: сьогодні принцесі Діані могло виповнитися 60 років (фото)
    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія пам'ятник Принц Чарльз
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    Принци Вільям і Гаррі відкрили пам’ятник принцесі Діані (фото, відео)