Королева сердець: сьогодні принцесі Діані могло виповнитися 60 років (фото)

У Лондоні планується урочисте відкриття пам`ятника на шану 60-річчя з дня народження принцеси

Рівно 60 років тому, 1 липня 1961, народилася Діана Спенсер – перша дружина принца Чарльза – старшого сина її Величності Єлизавети ІІ. За своє коротке життя леді Ді встигла стати люблячою матір’ю для двох синів (принца Вільяма та Гаррі) та улюбленицею британців.

Сьогодні в Лондоні планується урочисте відкриття пам`ятника на шану 60-річчя з дня народження принцеси.

Її ласкаво називали Леді Ді, принцесою людських сердець, народною «королевою». Завдяки невимушеній елегантності та фотогенічності Діана незрідка перетворювала пересічні світлини папараці на шедеври, гідні прикрашати обкладинки глянцевих журналів.

Усі, від Marie Claire до Vogue, нарікали її «іконою стилю». Британські піддані боготворили свою принцесу, в інших країнах її шанували та поважали.

Біографія

Діана Френсіс Спенсер народилась 1 липня 1961 року у графстві Норфолк в англійській аристократичній родині. Її батько, Джон Спенсер, мав титул віконта Елтропа і походив з древнього роду Спенсерів-Черчиллів, в його жилах текла королівська кров Карла II, знаного як Веселий Король.

Мати, Френсіс Шанд Кайдд, також походить з аристократичної родини. Бабуся Леді Ді по материнській лінії була фрейліною королеви Єлизавети Боуз-Лайтон.

Династія принцеси Діани може пишатись не тільки нею, але й іншими іменитими постатями, наприклад, Вінстоном Черччилем та герцогом Мальборо. Родовим володінням сім'ї Спенсер є Спенсер-хауз, у кварталі Вестмінстер, що в центрі Лондону.

Одруження з Чарльзом

1977 рік – перше знайомство 16-ти річної Діани з принцом Чарльзом, однак тоді майбутнє подружжя не звернуло одне на одного уваги. Навіть навпаки, Чарльз був закоханий у старшу сестру Діани, Сару. І мав наміри одружитись саме на ній. У віці 19-ти років шляхи молодої Діани та заядлого холостяка Чарльза знову пересіклись. Життя неодруженого Чарльза викликало неабияке занепокоєння королівської родини. Пропозицію руки та серця Чарльз зробив Діані у замку Віндзор, проте факт заручин деякий час був таємницею. 24 лютого 1981 року сталось офіційне оголошення. Символом цієї події став відомий перстень з сапфіром, оповитий 14 діамантами.

Леді Ді стала першою британкою за 300 років, яка вийшла заміж за спадкоємця престолу.

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер стало найдорожчою церемонією в історії Великої Британії. Свято відбулося у соборі Святого Павла у Лондоні 29 липня 1981 року.

Весільні урочистості обійшлися платникам податків майже у 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Шлюбне життя тримало недовго. За наполяганням королеви Єлизавети II після низки скандальних подій відбулось розлучення Чарльза та Діани. Це сталося через 4 роки після фактичного розпаду сім'ї. У шлюбі з принцом народилися двоє синів – принц Вільям Уельський і принц Гаррі Уельський.

Роковий день

31 серпня 1997 рік. Цей день став останнім для всенародної улюблениці. Під час свого візиту до Парижу автомобіль Діани, проїжджаючи крізь тунель під мостом Альма, зіштовхнувся з бетонною опорою. Окрім принцеси, у салоні перебували також Доді аль-Фаєд, охоронець Тревор Ріс Джонс і водій Анрі Поль. Шофер та Доді загинули миттєво на місці катастрофи.

На момент прибуття рятувальників леді Ді була ще жива. Єдине, що вона була взмозі вимовити, були слова: "Боже мій", а на звернення лікаря реагувала кліпанням очима. Спроби реанімації успіху не мали, адже в результаті зіткнення серце жінки дуже змістилось вправо. Ця травма була несумісною із життям. 3,5 години принцеса боролась за життя, але безжалісер програла цю битву.

Раптова загибель Діани сколихнула увесь світ, мільйони людей сприйняли цю трагедію наче власну.