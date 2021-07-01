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    Компанія ZeroAvia переведе на водень два літака Dornier 228

    нова енергія
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    Літак Dornier 228, розрахований на дев'ятнадцять пасажирів - Компанія ZeroAvia переведе на водень два літака Dornier 228

    Літак Dornier 228, розрахований на дев'ятнадцять пасажирів

    Фото: ZeroAvia

    Інноваційна авіакомпанія приступає до другого етапу проекту, мета якого – створення водневого двигуна для комерційних літаків

    Британсько-американська компанія ZeroAvia оприлюднила плани по використанню двох двомоторних 19-місцевих літаків Dornier 228 (одного в Великобританії і одного в США) для переобладнання їх на водневе паливо, – повідомляє H2 View.

    У компанії заявили, що ці зусилля будуть частиною HyFlyer II, другого проекту під керівництвом ZeroAvia, який підтримує уряд Великобританії і який спрямований на розробку силового агрегату на водневих паливних елементах.

    В рамках HyFlyer I компанія ZeroAvia в ході трьох польотів на шестимісному літаку успішно продемонструвала силову установку на водневих паливних елементах потужністю 250 кВт, досягнувши всіх технічних цілей проекту.

    «Ми дуже хочемо і готові почати випробування нашої воднево-електричною трансмісії на великому комерційному літаку. Різні прогнози показують, що до 2050 року на авіацію може припадати більше 25% антропогенних кліматичних впливів. Ми знаходимося на шляху до того, щоб допомогти повернути назад цю тенденцію. Водень – єдине практичне рішення для кліматично нейтрального польоту, і він стане комерційної реальністю набагато раніше, ніж багато пророкують», – сказав засновник і генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.

    ZeroAvia недавно отримала $13 млн на свою програму розробки двигунів для літаків з більш ніж п'ятдесят місць від компанії AP Ventures, яка інвестує в проривні водневі технології. Загальний обсяг приватних інвестицій в розробку водневих двигунів ZeroAvia становить уже $37 млн.

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    Теги: США технології авіаперевезення Велика Британія водень
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    Компанія ZeroAvia переведе на водень два літака Dornier 228