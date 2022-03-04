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    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)

    Мешканці Санкт-Петербурга&nbsp;кинулися в магазини&nbsp;IKEA - Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Мешканці Санкт-Петербурга кинулися в магазини IKEA
    фото: fontanka.ru

    Ikea назвала війну Росії проти України трагедією

    3 березня 2022 року меблевий гігант Ikea оголосив про зупинення роботи у Росії. Російське вторгнення в Україну у шведській компанії назвали трагедією.

    «Війна вже мала величезний вплив на людину. Це також призводить до серйозних перебоїв у ланцюжку поставок та умов торгівлі. З усіх цих причин групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність Ikea в Росії», – йдеться у заяві компанії.

    Буде припинений весь імпорт та експорт в Росію і Білорусь, виробництво в Росії, продаж в усіх магазинах, в тому числі онлайн, а також операційна діяльність в Білорусі

    Новину про закриття магазинів Ikea росіяни зустріли з рішучістю купити те, на що раніше поглядали лише з цікавістю. Змієподібні черги, які де-не-де виростали до ста метрів у довжину, заполонили підходи до кас, повідомляє Фонтанка.ру.

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    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)
    фото: fontanka.ru

    По магазину снували люди з візками, набитими доверху товарами. Багато хто купуював великогабаритні меблі та відвозив до парковок ліжка, шафи та дивани.

    Нагадаємо, Центральний банк країни-агресорки зобов’язав брокерів стягувати не менше 30% при покупці доларів, євро та фунтів на біржі.

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    Теги: Росія санкції війна IKEA
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    Росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Як закривалася Ikea (фото)