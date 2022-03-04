Нуланд пообіцяла Росії скасувати санкції: названо умови

США вимагають від РФ закінчити війну проти України

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що нові санкції проти Росії буде скасовано у разі припинення війни проти України. Про це вона сказала в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

«Санкції закінчаться, якщо Росія закінчить цю війну і допоможе відбудувати Україну, відновить мир і визнає суверенітет та територіальну цілісність цієї країни, а також її право на існування», – сказала Нуланд.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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