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    Нуланд пообіцяла Росії скасувати санкції: названо умови

    Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд назвали умови для скасування санкцій проти РФ - Нуланд пообіцяла Росії скасувати санкції: названо умови
    Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд назвали умови для скасування санкцій проти РФ

    США вимагають від РФ закінчити війну проти України

    Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що нові санкції проти Росії буде скасовано у разі припинення війни проти України. Про це вона сказала в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

    «Санкції закінчаться, якщо Росія закінчить цю війну і допоможе відбудувати Україну, відновить мир і визнає суверенітет та територіальну цілісність цієї країни, а також її право на існування», – сказала Нуланд.

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

    А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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    Теги: Росія США санкції Вікторія Нуланд війна
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    Нуланд пообіцяла Росії скасувати санкції: названо умови