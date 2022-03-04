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    На фоні російської війни в Україні майже зникла злочинність – МВС

    В Україні триває дев&rsquo;ятий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - На фоні російської війни в Україні майже зникла злочинність – МВС
    В Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Єдиним злочином, який розцвів в умовах воєнного стану, це мародерство

    В останні дні злочинність в Україні майже зведено до нуля. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського ТБ, передає «Главком».

    За його словами, криміногенна ситуація мінімізується у результаті співпраці громадян та правоохоронних органів. Щось подібне, зазначив радник міністра, доводилося спостерігати у 2004 році під час Помаранчевої революції.

    При цьому Денисенко визнав, що єдиним злочином, який розцвів в умовах воєнного стану, це мародерство. Він додав, що у теперішніх умовах дуже складно відрізнити мародера від диверсанта. Водночас хибно вважати, що цивільний одяг може врятувати мародера від більш важчого покарання. Адже під виглядом цивільних часто працюють члени диверсійно-розвідувальних груп.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

    Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з вбитими чи пораненими (мародерство), карається позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років.

    Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

    Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

    Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

    Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.

    Раніше влада Києва попереджала, що через напружену ситуацію в Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження. У Telegram мера Києва Віталія Кличка йдеться, що перш за все потрібно звернутися до правоохоронців та військових, коли побачите підозрілих осіб.

    Теги: МВС кримінал війна злочинність #stoprussia
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    На фоні російської війни в Україні майже зникла злочинність – МВС