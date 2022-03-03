Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина

86-метрова яхта Amore Vero оцінюється у $120 млн

Влада Франції знайшла і арештувала яхту, яка належить президенту російської нафтової компанії Роснєфть Ігорю Сєчину Про це повідомив у четвер міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

«Вилучено яхту російського олігарха. Дякуємо французьким митникам, які застосовують санкції Європейського союзу проти осіб, наближених до російської влади», – написав він у Twitter.

Йдеться про 86-метрову яхту Amore Vero (раніше – St.Princess Olga), яка була спущена на воду у 2013 році суднобудівною фірмою Oceanco. Її вартість, за оцінкою профільного сайту superyachtfan, становить $120 млн.

Яхта вміщує до 14 пасажирів, до послуг яких сім кают класу люкс, одна VIP-каюта та три двомісні каюти. Всередині є спортзал, зона спа та ліфт. На кормі розташований басейн, який, якщо потрібно, перетворюється у вертолітний майданчик. На верхній палубі пасажири можуть розслабитися в джакузі і полежати на м'яких білих диванах.

У 2016 році Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) встановив, що яхта належить Ігорю Сєчіну. У своєму розслідуванні журналісти наводили численні факти перебування колишньої дружини Ігоря Сечіна, Ольги, на цій яхті. Хроніку своїх розваг вона вела в Instagram. У 2017 році після розлучення Сєчіна з дружиною яхту перейменували в Amore Vero. Зараз вона перебуває у місті Ла-Сьйота на південному сході Франції.

Ігор Сєчин вважається однією з найвпливовіших постатей у Росії. Він працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Коли майбутній президент Росії у 1991 році очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії тоді ще Ленінграда, Сєчин був призначений керівником його апарату. З того часу вони не розлучалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

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