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    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)

    Українці дають зрозуміти росіянам, що криваві злочини путінської орди ніколи не забудуть та не пробачать - Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Українці дають зрозуміти росіянам, що криваві злочини путінської орди ніколи не забудуть та не пробачать
    фото: Соломчук Дмитро

    В першу чергу потурбувалися про російського посла

    Українською громадою Лондона було проведено акцію «турботи» про сусідів під посольством Росії.

    Як повідомив один з учасників події, Антон Травкін, «побачивши, наскільки російський народ потребує предметів першої необхідності, було вирішено забезпечити їх цими речами. Адже якщо життя українця для росіянина оцінюється в нещасну сковорідку, то сказали б одразу».

    За його словами, в першу чергу потурбувалися про російського посла Олександра Яковенка, а вже потім про інших.

    «Хто телевізор приніс, щоб Кисельова було дивитися приємно, хто мультиварочку – не все в казані щі варити, друзі мої ось взагалі спромоглися пральну машину притягнути. Принесли багато кросівок імпортних, одяг та, звичайно, алкоголь», – додав Травкін.

    Як не смішно, все на що спромоглися російські дипломати, так це показати середні пальці з вікон посольства.

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    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)
    фото: Антон Травкін/Соломчук Дмитро

    Нагадаємо, аналогічна акція відбулась у Львові. Під російське консульство знесли речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни. Учасники акції облили червоною фарбою телевізори, самокати, гроші й особисті речі та залишили їх біля воріт консульства.

    Теги: росія окупанти акція війна посольство Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)