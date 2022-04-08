Російське посольство у Лондоні отримало «подарунки» від українців (фото)

Українці дають зрозуміти росіянам, що криваві злочини путінської орди ніколи не забудуть та не пробачать

В першу чергу потурбувалися про російського посла

Українською громадою Лондона було проведено акцію «турботи» про сусідів під посольством Росії.

Як повідомив один з учасників події, Антон Травкін, «побачивши, наскільки російський народ потребує предметів першої необхідності, було вирішено забезпечити їх цими речами. Адже якщо життя українця для росіянина оцінюється в нещасну сковорідку, то сказали б одразу».

За його словами, в першу чергу потурбувалися про російського посла Олександра Яковенка, а вже потім про інших.

«Хто телевізор приніс, щоб Кисельова було дивитися приємно, хто мультиварочку – не все в казані щі варити, друзі мої ось взагалі спромоглися пральну машину притягнути. Принесли багато кросівок імпортних, одяг та, звичайно, алкоголь», – додав Травкін.

Як не смішно, все на що спромоглися російські дипломати, так це показати середні пальці з вікон посольства.

Нагадаємо, аналогічна акція відбулась у Львові. Під російське консульство знесли речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни. Учасники акції облили червоною фарбою телевізори, самокати, гроші й особисті речі та залишили їх біля воріт консульства.