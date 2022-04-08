Чи набирають ще охочих в тероборону? Роз'яснення командувача

Українцям пояснили, чи ще можна записуватися до лав ТРО

Зазначимо,що потреба у свіжих силах у ТРО зберігається

Україна ще має потребу в мобілізації чоловіків до лав тероборони. Про це повідомив командувач Сил ТРО Юрій Галушкін.

За його словами, охочі вступити до лав ТРО досі мають таку можливість, адже не всі бригади ще укомплектовано.

«Попри те, що велика кількість військовослужбовців стоїть в лавах сил ТРО, потреба в комплектуванні підрозділів ще достатня. Адже, не всі бригади ТРО встигли відмобілізуватися», – сказав Галушкін.

Він розповів, що нещодавно провели такий захід в херсонській бригаді, яка не встигла мобілізуватися в Херсоні у зв’язку з окупацією.

«Зараз вони виконують в повному складі завдання. І те ж саме ми проведемо ще в деяких областях, тому потреба ще є», − уточнив командувач Сил ТРО.

Нагадаємо, раніше Галушкін розповів про те, що у Київ привезли додаткову зброю для бійців тероборони.

Він підкреслив, що важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні сили, які героїчно боронять нашу землю.