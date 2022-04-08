На Житомирщині треба розмінувати 74,3 кв. км території

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У Житомирській області станом на 7 квітня піротехніки Головного управління ДСНС здійснили 45 виїздів, під час яких від вибухонебезпечних предметів було очищено 450 тис м2. Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його даними, було знищено 1555 одиниць різноманітних боєприпасів, а саме:

59 реактивних боєприпасів

5 авіаційних бомб

2 касетні елементи

1465 артилерійських снарядів

24 інших боєприпасів.

За результатами попереднього обстеження території громад Житомирщини до найбільш небезпечних відненсено:

45 км² у Малинській територіальній громаді

8 км² у Народицькій територіальній громаді

6 км² у Овруцькій територіальній громаді

2 км² в Ушомирській сільській територіальній громаді Коростенського району

10,3 км² у Волицькій сільській територіальній громаді Житомирського району.

«За попередніми розрахунками потрібно провести обстеження та розмінування 74,3 км² території області», – повідомив Бунечко.

Як повідомив раніше заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко, днями стартував ямковий ремонт пошкодженої траси Київ-Чоп, яка проходить в тому числі через Житомирську область.