Консульство РФ у Львові перетворилось на пам’ятник мародерству (фото)

«Російська армія – це армія мародерів та ґвалтівників, які можуть ризикнути своїм життям заради мікрохвильовки»

«Російська армія – це армія мародерів та ґвалтівників, які можуть ризикнути своїм життям заради мікрохвильовки»

Організатори «виставки» закликали провести подібні акції по всьому світу

У Львові під російське консульство знесли речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни. Учасники акції облили червоною фарбою телевізори, самокати, гроші й особисті речі та залишили їх біля воріт консульства.

«Російська армія – це армія мародерів та ґвалтівників, які можуть ризикнути своїм життям заради мікрохвильовки. Вони в цьому зізнаються та пишаються. Цією акцією ми хочемо звернути увагу всього світу на те, чим займається армія Росії в Україні, та закликати перетворити всі посольства цієї країни на пам’ятники мародерству. Цю акцію вже підтримали у Великобританії, Німеччині та Польщі. Сподіваюся, такі події пройдуть по всьому світу. Є люди, які про це ще не чули», – розповідає організаторка акції Ірина Сало.

фото: Депо.Львів

Флешмоб покликаний встановити чіткий зв'язок між армією РФ та її мародерськими злочинами. Глава міста пропонує приєднуватися до акції:

«Колись у цій приватній будівлі працювало представництво Росії. Тепер це – символ мародерства та рашистського звірства. Закликаю провести такі самі акції під усіма російськими дипломатичними установами», – написав Садовий у соцмережах.

До акції долучилися випадкові люди, що почали приносити до стін консульства власні побутові речі.

Тим часом білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

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