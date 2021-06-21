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    Думки вголос

    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»

    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

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    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»

    Співчуття киримли. І всім «нашим», хто з якихось причин не зміг виїхати й лишився під окупантами

    Ну і ще новини з окупованих територій: експерти, схоже, одностайні в тому, що нинішній апокаліпсис в Криму (де вже є загиблі) – це не стільки стихійне лихо, скільки техногенна катастрофа: наслідок московського «господарювання».

    Власне, нічого нового: все, що Росія будь-коли приносила на захоплені нею території, – то й були «камні с нєба», але в українському публічному дискурсі ця проста істина досі не стала банальністю, і наші бадьоренькі «ЛОМчики», які «на півшишечки» підпрацьовують на рашапропаґанду, дедалі завзятіше (чи – переляканіше?) переконують самі себе, що «з приходом Росії» нічого в їхньому житті не зміниться (щоразу, стикаючись із таким, подумки весело форкаю: в Кострому, дебіле, поїдеш, а то й по той бік трави, нафік ти їм тоді вже будеш треба! - але ніт, доля тих мешканців окупованих територій, які теж думали, що «какаяразніца», Україна чи Росія, на диво, нікого нічому не вчить...)

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    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»
    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»

    А за Крим просто фізично боляче: схоже, вони таки заповзялися зробити з нього пустиню.

    «Це бездомна земля: хто тут жив, той не втік, і запізно

    Говорити про це: всяке місце по людях – ЗАЛИЗНЕ, –

    З білосніжним оскалом прибій камінцями шкребе...»

    (Сіла й перечитала своє «Крим. Ялта. Прощання з імперією» - Господи, який же це страшний вірш - як вулична фотографія, на яку випадково потрапляє обличчя вбивці...)

    Мої співчуття киримли. І всім «нашим», хто з якихось причин не зміг виїхати й лишився під окупантами.

    Дай Боже вам сили це все витримати.

    Джерело: блог Оксани Забужко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія катастрофа
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    Апокаліпсис в Криму – це не стихійне лихо, а наслідок московського «господарювання»