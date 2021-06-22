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    Потоп зробив аварійними 25% багатоповерхівок Ялти

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    Наслідки стихії. Місто Ялта, Крим, Україна - Потоп зробив аварійними 25% багатоповерхівок Ялти
    Наслідки стихії. Місто Ялта, Крим, Україна
    RFE/RL

    Збитки приватного сектору ще підраховуються

    У Ялті після потопу потрібно ремонтувати четверту частину покрівель багатоквартирних будинків, сказала в етері ефірі «Росії 24» призначена Москвою керівниця міста Яніна Павленко.

    Йдеться саме про капітальний, а не про косметичний ремонт, наголосила вона.

    «Зараз йде робота з оцінки збитків, які нанесені багатоквартирних будинків. Ми вже розуміємо, що з 152 таких будинків 38 дахів потребують капітального ремонту», - цитує Павленко портал КримРеалії.

    Теж саме стосується й приватного сектору, але щодо цієї категорії житлової забудови Ялти дані поки що відсутні.

    «Кількість постраждалих індивідуальних будинків ми зможемо сказати тільки після того, як ми впораємося в прямому сенсі зі стихією», - додала Яніна Павленко.

    Кримські міста Ялта й Керч, нагадаємо, пережили неконтрольовану водну стихію.

    Туристична інфраструктура фактично вийшла з ладу. Ялтинські пляжі змило, а мости знесло.

    Російські туристи, а це переважно бюджетники й силовики, бо їм заборонено закордонні подорожі (окрім окупованих територій України), поспіхом лишають південне узбережжя Криму.

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    Теги: Крим ремонт Крым потоп
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    Потоп зробив аварійними 25% багатоповерхівок Ялти