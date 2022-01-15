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    Руслана показала, на кого схожа

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    Співачка святкувала Старий Новий рік як заведено - Руслана показала, на кого схожа

    Співачка святкувала Старий Новий рік як заведено

    фото: Руслана/Іnstagram

    Артистка схожа на матір як дві краплі води

    Українська співачка Руслана показала, як зустріла Старий Новий рік. З нагоди свята вона опублікувала рідкісне фото з мамою. Про це співачка написала в Іnstagram.

    Відома українська співачка Руслана традиційно зустріла Старий Новий рік з сім'єю. До дому Руслани прийшли щедрівники, які виконали кілька українських різдвяних пісень та продемонстрували театралізоване дійство. До колективу приєдналась і сама артистка з чоловіком.

    Руслана розповіла, що цей вечір нагадав їй дитинство.

    «Я не дуже того пам'ятаю, але тато каже, що у нас на селі на Маланки часом таке творилося, що «хоч ховайся»… Все було дуже театралізовано і надзвичайно весело. Всі були в костюмах, згідно зі своїми персонажами», – зауважила співачка.

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    Співачка святкувала Старий Новий рік як заведено. фото: Руслана/Іnstagram
    Співачка святкувала Старий Новий рік як заведено. фото: Руслана/Іnstagram
    Співачка святкувала Старий Новий рік як заведено. фото: Руслана/Іnstagram

    Нагадаємо, раніше українська співачка, переможниця конкурсу «Євробачення 2004» Руслана Лижичко розповіла, що розчарована політикою президента України Володимира Зеленського.

    Теги: свята співачка
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    Руслана показала, на кого схожа