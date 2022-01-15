Руслана показала, на кого схожа

Артистка схожа на матір як дві краплі води

Українська співачка Руслана показала, як зустріла Старий Новий рік. З нагоди свята вона опублікувала рідкісне фото з мамою. Про це співачка написала в Іnstagram.

Відома українська співачка Руслана традиційно зустріла Старий Новий рік з сім'єю. До дому Руслани прийшли щедрівники, які виконали кілька українських різдвяних пісень та продемонстрували театралізоване дійство. До колективу приєдналась і сама артистка з чоловіком.

Руслана розповіла, що цей вечір нагадав їй дитинство.

«Я не дуже того пам'ятаю, але тато каже, що у нас на селі на Маланки часом таке творилося, що «хоч ховайся»… Все було дуже театралізовано і надзвичайно весело. Всі були в костюмах, згідно зі своїми персонажами», – зауважила співачка.

Нагадаємо, раніше українська співачка, переможниця конкурсу «Євробачення 2004» Руслана Лижичко розповіла, що розчарована політикою президента України Володимира Зеленського.