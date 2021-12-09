«Володя, це не серіал»: Руслана емоційно звернулася до Зеленского

Руслана: «Не цікавить президент, а цікавить який рейтинг моєї країни, який статус моєї країни»

Українська співачка, переможниця конкурсу «Євробачення 2004» Руслана Лижичко розповіла, що розчарована політикою президента України Володимира Зеленського. Своїми враженнями від його діяльності на посту очільника держави поділилася у розмові з Олесею Бацман.

Співачка зауважила, що президент не чує свій народ, а діє за якимось визначеним на свій розсуд сценарієм. «Я боюсь, що в даному випадку специфіка в тому, що він продюсер і сценарист – це жанр, який передбачає створення ілюзії. І мені б хотілось йому сказати: «Володя, так не вийде в політиці – це країна, це не серіал, тут не можна писати свої кульмінації. В людей є своє відчуття, і ти маєш відчути ці серця, відчути, що люди хочуть, не нав’язувати їм свій сценарій, а зробити той сценарій, який хоче Україна», – звернулась співачка до президента.

Руслана зазначила, що не мала великих очікувань від каденції Володимира Зеленського, і «тому немає і великих розчарувань».

Співачка також розповіла, що бачить в очах президента: «Я зараз відчуваю у Володі великий страх, я читаю це по його очах, і мені від цього стає страшно. Я б попросила його заховати цей страх і не перекривати його манерою поведінки».

Руслана додала, що за час президентства бачилася із Зеленським лише раз – у серпні 2021 року на концерті з нагоди Дня Незалежності України.

Нагадаємо, карпатська мольфарка передбачила політичне майбутнє Зеленського.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що родина проти другого президентського терміну, але це його не зупинить.