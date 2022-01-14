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    Ірина Білик показала інтер'єр своєї квартири в Одесі (відео)

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    Білик дуже радіє, що має квартиру в Одесі - Ірина Білик показала інтер'єр своєї квартири в Одесі (відео)
    Білик дуже радіє, що має квартиру в Одесі
    Фото: скріншот відео

    Співачка зізналася, що після концертів любить розслабитися і позагорати на балконі

    Співачка Ірина Білик показала свою квартиру в Одесі. Знаменитість пустила до однієї із своїх квартир журналістів СТБ.

    «Мене ніколи не знімали вдома, для мене це трохи хвилююче. Але проходьте, покажу, як я живу. Квартирка маленька, але дуже зручна. І найголовніше те, що вона в Одесі», – розповіла Білик.

    Артистка продемонструвала телескоп, за допомогою якого спостерігає за морем: «Іноді пропливають кораблі з галасливими компанією, можна розглянути хто в якому купальнику». Співачка теж не відмовляє собі в задоволенні позагорати у купальнику на балконі.

    «Пляж, чайки – це найкраще, що може бути в моєму житті після концертів», – зізналася Білик. Співачка також показала свою спальню та розповіла про неї: «Що можна сказати про цю спальню? У житті кожної людини бувають найкращі хвилини: хвилини кохання, хвилини гарного сексу, хвилини відпочинку».

    Нагадаємо, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою.

    До слова, у мережі з’явилися фото просторої квартири шоумена, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, Сергія Притули.

    Також у мережі висміяли інтер’єр будинку російського посадовця.

    Теги: нерухомість Ірина Білик співачка
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    Ірина Білик показала інтер'єр своєї квартири в Одесі (відео)