Ірина Білик показала інтер'єр своєї квартири в Одесі (відео)

Співачка зізналася, що після концертів любить розслабитися і позагорати на балконі

Співачка Ірина Білик показала свою квартиру в Одесі. Знаменитість пустила до однієї із своїх квартир журналістів СТБ.

«Мене ніколи не знімали вдома, для мене це трохи хвилююче. Але проходьте, покажу, як я живу. Квартирка маленька, але дуже зручна. І найголовніше те, що вона в Одесі», – розповіла Білик.

Артистка продемонструвала телескоп, за допомогою якого спостерігає за морем: «Іноді пропливають кораблі з галасливими компанією, можна розглянути хто в якому купальнику». Співачка теж не відмовляє собі в задоволенні позагорати у купальнику на балконі.

«Пляж, чайки – це найкраще, що може бути в моєму житті після концертів», – зізналася Білик. Співачка також показала свою спальню та розповіла про неї: «Що можна сказати про цю спальню? У житті кожної людини бувають найкращі хвилини: хвилини кохання, хвилини гарного сексу, хвилини відпочинку».

Нагадаємо, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою.

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