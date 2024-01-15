15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не засуджувати інших

15 січня відзначається День народження «Вікіпедії» та День капелюха. Віряни вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського.

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День народження «Вікіпедії»

Нині більшість людей, коли шукає щось в мережі, звертається саме до «Вікіпедії». У 2000 році Джиммі Вейлс та Ларрі Сенджер створили новий англомовний ресурс, який називався «Нупедія».

Для цього ресурсу енциклопедичні статті писали виключно науковці, а потім ще експерти рецензували матеріали. Тож контент додавався дуже повільно.

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Щоб прискорити цей процес, розробники вирішили паралельно створити ще один проєкт, який назвали «Вікіпедія». Сталося це 15 січня 2001 року. Онлайн-енциклопедія була відкритою для всіх, тобто писати і редагувати статті міг будь-який користувач мережі. До кінця 2001 року на ресурсі вже було приблизно 20 тис. матеріалів. А ще додалися 18 розділів різними мовами. «Вікіпедія» ставала все популярнішою. А от «Нупедія» не досягла таких висот і 2003 року припинила своє існування.

Великою перевагою «Вікіпедії» стало відкриття нових мовних розділів. 2004 року тут вже існувала велика кількість статей, написана різними мовами світу. А до 2007 аж 75% інформації була не англомовною.

День капелюха

15 січня відзначається день головного убору – капелюха. Складається він з основи – наголовка (тулії) та бортів у нижній частині – крисів (чи полів). Залежно від фасону наголовок і криси можуть мати різні розміри та форму.

Для виготовлення капелюхів використовують тканину, солому, тонку повсть (фетр) та інші матеріали. Тканинний капелюх носять у осінній та весняний період, солом'яний – у літній.

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Капелюх можуть використовувати як засіб для захисту голови й волосся (від опадів, вітру, сонця). Також він може виконувати і декоративну функцію.

Перші капелюхи виготовляли із соломи. Доморобний солом'яний капелюх, ще тоді, коли капелюхи не робили з тканини, був найпоширенішим головним вбранням у спекотний період. Популярним видом капелюха у XIX сторіччі був циліндр. У найбільшому вжитку був у Великій Британії.

Яке сьогодні релігійне свято

15 січня в церковному календарі – День преподобного Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем-пустельником, який усамітнився в єгипетській пустелі в IV столітті.

Павло був учнем Антонія Великого і ревним борцем проти аріанства. Він взяв участь у Першому Нікейському соборі 325 року, де захищав право одружених священиків на подружні стосунки.

За переказами, Павло Фівейський прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті.

Що не можна робити цього дня

Не варто з'ясовувати стосунки, лихословити.

Не можна засуджувати інших, обговорювати їхнє життя.

Не можна ходити у брудному одязі.

Народні прикмети

Вітряна погода вказує на вологий рік.

Ясна погода – літо буде спекотним та сухим.

Снігопад до мокрого і холодного літа.

Якщо защебетали снігурі, то чекайте на зміну погоди.

Зорі мерехтять уночі – до морозів.

Пам’ятні події 15 січня

1559 – коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів.

1700 – Петро I велів дворянам змінити довгий та незручний одяг на європейські костюми.

1776 – у Львові вийшов перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України.

1797 – Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору – циліндра.

1892 – у газеті «Triangle» в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднив 13 правил її проведення.

1907 – доктор Лі де Форест, визнаний як «батько радіо і дід телебачення», запатентував триелектродну вакуумну трубку, яка дала змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики.

1939 – у СРСР впровадили трудові книжки для робітників і службовців (раніше існували в 1919-23).

1943 – у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону – найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США.

1945 – відділи НКВС штурмували «бандерівську столицю» – містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС М. Дергачов та 386 енкаведистів; Березівською сотнею керував Мирослав Симчич.

1967 – в «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» уперше розіграний Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі).

1986 – у радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено «програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь».

1992 – Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький

1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією.

1994 – за нез'ясованих обставин зник безвісти український політик Михайло Бойчишин.

2001 – Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com.

2009 – екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона.