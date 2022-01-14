Відомий продюсер матюками відреагував на можливі концерти Ані Лорак в Україні

Відомий шоумен, продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк завжди мав принципову позицію щодо тих артистів, які виступають в РФ під час російської агресії проти України

Продюсер сподівається, що зірки з Росії не відвідуватимуть Україну з концертами

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк різко прокоментував можливі концерти Ані Лорак в Україні, які співачка анонсувала на весну поточного року. Коментар Кондратюка з’явився під дописом композитора і продюсера Александра Ягольника у Facebook про можливі концерти української артистки, що останнім часом мешкає та виступає в Росії.

Ягольник назвав прийдешній візит Ані Лорак з трьома концертами перевірочним.

«Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірочними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак і Лобода, а потім приїдуть Кіркоров і Моргенштерн», – зазначив Ягольник.

«Хвойда-тур», – написав у коментарі Кондратюк.

Також продюсер висловив надію на те, що інші артисти з Росії не приїдуть до України з концертами.

Далі у коментарях розвернулася дискусія щодо того, чи варто артистам, які будують кар’єру в Росії, їздити з виступами до України, і чи вплине це на відвідуваність концертів українських зірок.

На думку Ігоря Кондратюка, такі візити в будь-якому разі не вплинуть на українських, оскільки вони мають свою аудиторію, яка не перетинається із шанувальниками російських зірок.

Як відомо, 21 вересня Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Згодом на петицію, яка досить швидко набрала 25 тисяч голосів, відреагував президент України Володимир Зеленський.

Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».

Нещодавно російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну.

Громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відбувся концерт російської шансонетки Ірини Круг, яка теж є у базі центру «Миротворець». Виявилося, що виступ Круг в Україні «благословила» СБУ.

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