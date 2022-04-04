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    Що таке російський фашизм? «РИА Новости» опублікувало статтю, що треба зробити з Україною

    Росіяни прийшли в Україну, щоб знищити її - Що таке російський фашизм? «РИА Новости» опублікувало статтю, що треба зробити з Україною
    Росіяни прийшли в Україну, щоб знищити її
    фото з відкритих джерел

    Росія на державному сайті декларує необхідність знищення українців, їхньої мови та культури

    Росіяни вже не приховують, що мають план повного винищення України як незалежної держави, а українців - як окремого народу. Ці тези вже лунають не лише від окремих російських політиків, але й публікуються в кремлівських ЗМІ.

    Так, у російському виданні «РИА Новости» вийшла стаття під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». У ній вже чітко говориться про «деукраїнізацію».

    (для ознайомлення натисніть на зображення)

    Українців, які не підтримали російських загарбників там називають «посібниками нацистів», на яких очікує «денацифікація через ідеологічні репресії». Досягнути це пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

    Окупанти переконані, що українці повинні «спокутувати вину» перед Росією. І полягатиме вона в «деукраїнізації», а за ним і в «деєвропеїзації».

    «Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності», – написав з цього приводу журналіст Денис Казанський.

    В цій статті за нашою країною навіть не зберігається назва Україна. Традиційно нашу державу планують пошматувати, відокремивши західні області.

    Росія в цій статті є називається «остання інстанція захисту і збереження цінностей історичної Європи», хоча країні доведеться «остаточно розстатися з проєвропейськими та прозахідними ілюзіями».

    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна українці Україна окупація фашизм #stoprussia
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    Що таке російський фашизм? «РИА Новости» опублікувало статтю, що треба зробити з Україною