Що таке російський фашизм? «РИА Новости» опублікувало статтю, що треба зробити з Україною

Росіяни прийшли в Україну, щоб знищити її

Росія на державному сайті декларує необхідність знищення українців, їхньої мови та культури

Росіяни вже не приховують, що мають план повного винищення України як незалежної держави, а українців - як окремого народу. Ці тези вже лунають не лише від окремих російських політиків, але й публікуються в кремлівських ЗМІ.

Так, у російському виданні «РИА Новости» вийшла стаття під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». У ній вже чітко говориться про «деукраїнізацію».

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Українців, які не підтримали російських загарбників там називають «посібниками нацистів», на яких очікує «денацифікація через ідеологічні репресії». Досягнути це пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.

Окупанти переконані, що українці повинні «спокутувати вину» перед Росією. І полягатиме вона в «деукраїнізації», а за ним і в «деєвропеїзації».

«Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності», – написав з цього приводу журналіст Денис Казанський.

В цій статті за нашою країною навіть не зберігається назва Україна. Традиційно нашу державу планують пошматувати, відокремивши західні області.

Росія в цій статті є називається «остання інстанція захисту і збереження цінностей історичної Європи», хоча країні доведеться «остаточно розстатися з проєвропейськими та прозахідними ілюзіями».