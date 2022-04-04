Що таке російський фашизм? «РИА Новости» опублікувало статтю, що треба зробити з Україною
Росія на державному сайті декларує необхідність знищення українців, їхньої мови та культури
Росіяни вже не приховують, що мають план повного винищення України як незалежної держави, а українців - як окремого народу. Ці тези вже лунають не лише від окремих російських політиків, але й публікуються в кремлівських ЗМІ.
Так, у російському виданні «РИА Новости» вийшла стаття під назвою «Що Росія повинна зробити з Україною». У ній вже чітко говориться про «деукраїнізацію».
Українців, які не підтримали російських загарбників там називають «посібниками нацистів», на яких очікує «денацифікація через ідеологічні репресії». Досягнути це пропонується жорстокою цензурою в політиці, культурі та освіті на захоплених територіях.
Окупанти переконані, що українці повинні «спокутувати вину» перед Росією. І полягатиме вона в «деукраїнізації», а за ним і в «деєвропеїзації».
«Російська держава вже просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності», – написав з цього приводу журналіст Денис Казанський.
В цій статті за нашою країною навіть не зберігається назва Україна. Традиційно нашу державу планують пошматувати, відокремивши західні області.
Росія в цій статті є називається «остання інстанція захисту і збереження цінностей історичної Європи», хоча країні доведеться «остаточно розстатися з проєвропейськими та прозахідними ілюзіями».