Реакція світових політиків на звірства у Бучі. Перекладаємо з дипломатичної мови
Світ відреагував на звірячі вбивства у Бучі
Мовою оригіналу
Макрон: «Ответить за эти преступления придётся российским властям».
Михаил Бродский, посол Израиля в Украине: «Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано».
Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине:
«Изнасилование – орудие войны…Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей – сознательно как акт подчинения».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности виновных».
Перевожу с дипломатического на человеческий язык: украинцев убивают за то, что они украинцы, как Гитлер когда-то убивал евреев за то, что они – евреи. Германия до сих пор платит репарации евреям, связанные с геноцидом. Сейчас на глазах у всего мира происходит геноцид украинцев, а нам обещают расследование. Пять лет? Десять? А потом ещё ждать десять, чтобы выдали виновных, которых нам не выдадут никогда.
Я солидарен с профессиональным подходом министра иностранных дел Дмитрием Кулебой , который сегодня потребовал от мирового соообщества сейчас, а не завтра выполнить шаги в запуске разрушительных санкций против врага:
- Эмбарго на российскую нефть, газ, уголь;
- Закрытие всех портов для российских судов и товаров;
- Отключение всех российских банков от SWIFT.
Нельзя со зверями торговать и вести финансовые расчёты.
Я бы добавил запрет на получение дохода от любых российских ценных бумаг и дивидендов.
Все эти сочувствия больших политических парней не помогут погибшим, которых армия бомжей и гопоты так жестоко убила толко за то, что они украинцы.
Нам нужны действия сейчас, а не завтра и тем более не через 5-10 лет.
Джерело: блог Геннадія Корбана