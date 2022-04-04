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    Думки вголос

    Реакція світових політиків на звірства у Бучі. Перекладаємо з дипломатичної мови

    Із Київщини&nbsp;вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців, яких вбили рашисти - Реакція світових політиків на звірства у Бучі. Перекладаємо з дипломатичної мови
    Із Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців, яких вбили рашисти
    фото з відкритих джерел

    Світ відреагував на звірячі вбивства у Бучі

    Мовою оригіналу

    Макрон: «Ответить за эти преступления придётся российским властям».

    Михаил Бродский, посол Израиля в Украине: «Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано».

    Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине:

    «Изнасилование – орудие войны…Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей – сознательно как акт подчинения».

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности виновных».

    Перевожу с дипломатического на человеческий язык: украинцев убивают за то, что они украинцы, как Гитлер когда-то убивал евреев за то, что они – евреи. Германия до сих пор платит репарации евреям, связанные с геноцидом. Сейчас на глазах у всего мира происходит геноцид украинцев, а нам обещают расследование. Пять лет? Десять? А потом ещё ждать десять, чтобы выдали виновных, которых нам не выдадут никогда.

    Я солидарен с профессиональным подходом министра иностранных дел Дмитрием Кулебой , который сегодня потребовал от мирового соообщества сейчас, а не завтра выполнить шаги в запуске разрушительных санкций против врага:

    • Эмбарго на российскую нефть, газ, уголь;
    • Закрытие всех портов для российских судов и товаров;
    • Отключение всех российских банков от SWIFT.

    Нельзя со зверями торговать и вести финансовые расчёты.

    Я бы добавил запрет на получение дохода от любых российских ценных бумаг и дивидендов.

    Все эти сочувствия больших политических парней не помогут погибшим, которых армия бомжей и гопоты так жестоко убила толко за то, что они украинцы.

    Нам нужны действия сейчас, а не завтра и тем более не через 5-10 лет.

    Джерело: блог Геннадія Корбана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти геноцид ООН війна Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
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    Реакція світових політиків на звірства у Бучі. Перекладаємо з дипломатичної мови