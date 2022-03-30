Рятувальники попередили українців про нову небезпеку (фото)

Триває 35-й день повномасштабної війни Росії проти України

Окупанти продовжують завдавати шкоди українцям. Крім обстрілів та мародерства, вони почали мінувати територію нашої держави.

«Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!», − заявили співробітники ДСНС України.

Останніми днями все частіше лунають тривожні новини про можливе застосування Росією хімічної зброї. Або свідомий обстріл українських хімічних виробництв.

Ніхто вже не сумнівається в тому, що Росія здатна на все, тож варто знати головні правила, як діяти при різного роду хімічних катастрофах та атаках.