Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб

Інтернет-гумористи зобразили Арахамію в образі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина

Очільник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія шкодує, що Україна відмовилася від ядерної зброї. За його словами, зараз би Київ «міг шантажувати світ» і отримувати за це гроші.

Такі ідеї нардепа відразу почали висміювати в мережі. Зокрема, інтернет-гумористи зобразили Арахамію в образі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

До слова, Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. Натомість у «Слузі народу» вже кинулися пояснювати слова Арахамії.

Раніше повідомлялося, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

«Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – сказав Арахамія.

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.