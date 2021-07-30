  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арахамії дісталося від жартівників з мережі - Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Арахамії дісталося від жартівників з мережі

    Інтернет-гумористи зобразили Арахамію в образі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина

    Очільник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія шкодує, що Україна відмовилася від ядерної зброї. За його словами, зараз би Київ «міг шантажувати світ» і отримувати за це гроші.

    Такі ідеї нардепа відразу почали висміювати в мережі. Зокрема, інтернет-гумористи зобразили Арахамію в образі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб
    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб

    До слова, Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. Натомість у «Слузі народу» вже кинулися пояснювати слова Арахамії.

    Раніше повідомлялося, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

    «Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – сказав Арахамія.

    Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещодавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

    Теги: гроші ядерна зброя гумор партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шантаж світу ядерною зброєю: нардеп Арахамія став героєм курйозних фотожаб