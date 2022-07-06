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    Фото

    Щось насувається: кияни діляться потужними фото вечірнього неба над столицею

    Удень місто затопила злива, можливо, на ніч знову чекаємо опадів - Щось насувається: кияни діляться потужними фото вечірнього неба над столицею
    Удень місто затопила злива, можливо, на ніч знову чекаємо опадів
    фото з соцмереж

    Погода останніми днями підносить несподіванки

    Надвечір 6 липня мешканці столиці України почали викладати фото неба над Києвом.На світлинах видно, що після потужної зливи, яка накрила місто сьогодні удень, надвечір чи уночі знову імовірні погодні примхи.

    «Щось насувається», – підписали добірку фото автори.

    Нагадаємо, удень 6 липня у Києві через грозу затопило вулиці (відео).

    Напередодні у Львові лютувала негода, затоплено вулиці (відео). Згодом Садовий розповів, що натворила стихія.

    А за кілька днів до цього, 2 липня, Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).

    Теги: росія окупанти війна Україна кияни окупація #stoprussia
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    Щось насувається: кияни діляться потужними фото вечірнього неба над столицею