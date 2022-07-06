Щось насувається: кияни діляться потужними фото вечірнього неба над столицею

Удень місто затопила злива, можливо, на ніч знову чекаємо опадів

Погода останніми днями підносить несподіванки

Надвечір 6 липня мешканці столиці України почали викладати фото неба над Києвом.На світлинах видно, що після потужної зливи, яка накрила місто сьогодні удень, надвечір чи уночі знову імовірні погодні примхи.

«Щось насувається», – підписали добірку фото автори.

Нагадаємо, удень 6 липня у Києві через грозу затопило вулиці (відео).

Напередодні у Львові лютувала негода, затоплено вулиці (відео). Згодом Садовий розповів, що натворила стихія.

А за кілька днів до цього, 2 липня, Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).