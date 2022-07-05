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  4. Негода у Львові: Садовий розповів, що натворила стихія
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    Події в Україні

    Негода у Львові: Садовий розповів, що натворила стихія

    Місто пообіді затопило - Негода у Львові: Садовий розповів, що натворила стихія
    Місто пообіді затопило
    фото: Zaxid.net

    Пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках

    5 липня Львів накрила потужна злива. Як повідомив міський голова Львова, триває ліквідація наслідків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

    Роботу громадського транспорту відновлено.

    «Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому. Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди», – написав мер міста.

    У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи.

    «На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідують наші аварійні бригади. Прошу мешканців оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на Гарячу лінію міста 15-80», – звернувся до львів’ян мер.

    Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, у Львові пройшла сильна гроза зі зливою. Внаслідок потужних опадів затоплено низку вулиць у місті.

    Кілька днів тому Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти санкції війна Львів мер Україна транспорт негода окупація #stoprussia
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    Негода у Львові: Садовий розповів, що натворила стихія