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    Новини

    У Києві через грозу затопило вулиці (відео)

    Негода наробила шкоди у Києві - У Києві через грозу затопило вулиці (відео)
    Негода наробила шкоди у Києві
    фото: скріншот із відео

    Підтопило вулиці на Оболоні

    Сьогодні, 6 липня, Київ та область накрили грозові зливи та сильний вітер. У деяких районах столиці затоплено дороги та магазини. Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

    Зокрема, у мережі з'явилося відео підтоплення на вулиці Пріорській в Оболонському районі столиці.

    На Київщині через грозу та сильний вітер у деяких районах зникло світло.

    За прогнозами синоптиків, дощ у Києві та області буде йти до вечора.

    Нагадаємо, 5 липня, у Львові пройшла сильна гроза зі зливою. Внаслідок потужних опадів було затоплено низку вулиць у місті.

    Кілька днів тому Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).

    «Укргідрометцентр» попереджає, що 7 липня негода накриє майже півкраїни. Зокрема, у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині та Миколаївщині очікуються грози. Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей очікуються град та шквали 15-20 м/с.

    Теги: Київ дороги Укргідрометцентр Україна негода дощ
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    У Києві через грозу затопило вулиці (відео)