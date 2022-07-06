У Києві через грозу затопило вулиці (відео)

Підтопило вулиці на Оболоні

Сьогодні, 6 липня, Київ та область накрили грозові зливи та сильний вітер. У деяких районах столиці затоплено дороги та магазини. Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

Зокрема, у мережі з'явилося відео підтоплення на вулиці Пріорській в Оболонському районі столиці.

На Київщині через грозу та сильний вітер у деяких районах зникло світло.

За прогнозами синоптиків, дощ у Києві та області буде йти до вечора.

Нагадаємо, 5 липня, у Львові пройшла сильна гроза зі зливою. Внаслідок потужних опадів було затоплено низку вулиць у місті.

Кілька днів тому Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).

«Укргідрометцентр» попереджає, що 7 липня негода накриє майже півкраїни. Зокрема, у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині та Миколаївщині очікуються грози. Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей очікуються град та шквали 15-20 м/с.