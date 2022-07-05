У Львові лютує негода, затоплено вулиці (відео)

Через підтоплення вулиць не працює електротранспорт

Через сильну зливу у Львові виник потоп

Сьогодні, 5 липня, у Львові пройшла сильна гроза зі зливою. Внаслідок потужних опадів затоплено низку вулиць у місті.

Зокрема, підтоплені вулиці Сахарова, Горбачевського, Івана Франка. Трамваї тимчасово не курсують. Також перетворилася на річку вулиця Підвальна у центрі Львова.

За дорученням мера Львова Андрія Садового у місті працює штаб ліквідації наслідків негоди. Як зазначається у повідомленні, голови районів здійснюють об’їзд міста щодо проблемних ділянок та підтоплених вулиць. Жителів міста закликають уникати дерев, металевих парканів, стін та легких конструкцій.

«Звертаємось до мешканців повідомляти про підтоплення та повалені дерева на гарячу лінію міста 15−80», – зазначив також перший заступник мера Андрій Москаленко.

У зв’язку з тим, що частина електротранспорту в місті не курсує виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі.

Користувачі соцмереж також поширюють фото та відео потужної стихії у Львові.

Нагадаємо, 2 липня Тернопіль накрила негода. У місті вирувала сильна злива та шквальний вітер. Вулиці практично пішли під воду.

Також нещодавно у декількох областях України була негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.