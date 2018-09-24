Сім мільйонів відвідувачів та тисяча тонн сміття. У Німеччині стартував «Октоберфест»



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Фестиваль триватиме до 7 жовтня

В Мюнхені стартував найвідоміший в світі пивний фестиваль «Октоберфест». Щорічний захід проходить вже в 185-е. Очікується, що більше семи мільйонів чоловік відвідають 34 «Октоберфест».

Цього року ціни на пиво знову виросли, літровий кухоль (2 пінти) коштує близько 11,50 євро ($13,50). Фестиваль закінчиться 7 жовтня.

Організатори очікують, що понад 110 000 пивних кухлів буде вкрадено, і після заходу доведеться прибрати 1 000 тонн сміття.