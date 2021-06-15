Сім'я Павліка вперше показала фото новонародженого малюка

Сьогодні у Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової народився син

Реп'яхова подякувала своїм підписникам за привітання

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками світлиною, на якій зображений новонароджений син Михайло.

Жінка зазначила, що «весь світ зупинився» і зараз їй хочеться бути зі своїми близькими.

Відповідний пост дружина артиста опублікувала на сторінці в Instagram. Також Реп'яхова подякувала своїм підписникам за привітання.

Щаслива мати написала: «Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне дякую за привітання і що ви є у мене».

Додамо, що сьогодні, 15 червня, о 2:40 ночі, у 55-річного українського співака Віктора Павліка і його 27-річної дружини Катерини Репяхової народився син.