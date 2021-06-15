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    Сім'я Павліка вперше показала фото новонародженого малюка

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    Сьогодні у Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової народився син - Сім'я Павліка вперше показала фото новонародженого малюка
    Сьогодні у Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової народився син
    Фото з відкритих джерел

    Реп'яхова подякувала своїм підписникам за привітання

    Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками світлиною, на якій зображений новонароджений син Михайло.

    Жінка зазначила, що «весь світ зупинився» і зараз їй хочеться бути зі своїми близькими.

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    Сім'я Павліка вперше показала фото новонародженого малюка

    Відповідний пост дружина артиста опублікувала на сторінці в Instagram. Також Реп'яхова подякувала своїм підписникам за привітання.

    Щаслива мати написала: «Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне дякую за привітання і що ви є у мене».

    Додамо, що сьогодні, 15 червня, о 2:40 ночі, у 55-річного українського співака Віктора Павліка і його 27-річної дружини Катерини Репяхової народився син.

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    Теги: діти Україна артист
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    Сім'я Павліка вперше показала фото новонародженого малюка